Governo nucleare: l’Italia firma il documento per spingere la ricerca atomica (Di martedì 28 marzo 2023) Il ritorno al nucleare è dietro l’angolo. C’è anche l’Italia, infatti, tra i 14 Paesi Ue che chiedono “un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari”, promuovendo “la ricerca e l’innovazione in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati”. Il Governo italiano ha firmato, in qualità di Paese osservatore, il documento delle 13 nazioni Ue favorevoli al nucleare Ad annunciarlo è una nota congiunta diffusa oggi da Parigi, a capo dell’alleanza sul nucleare, al termine di una riunione con la Commissione europea. Il documento è stato sottoscritto da Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia. l’Italia, insieme ... Leggi su lanotiziagiornale (Di martedì 28 marzo 2023) Il ritorno alè dietro l’angolo. C’è anche, infatti, tra i 14 Paesi Ue che chiedono “un quadro industriale e finanziario favorevole per i progetti nucleari”, promuovendo “lae l’innovazione in particolare per i piccoli reattori modulari e i reattori modulari avanzati”. Ilitaliano hato, in qualità di Paese osservatore, ildelle 13 nazioni Ue favorevoli alAd annunciarlo è una nota congiunta diffusa oggi da Parigi, a capo dell’alleanza sul, al termine di una riunione con la Commissione europea. Ilè stato sottoscritto da Bulgaria, Croazia, Finlandia, Francia, Ungheria, Polonia, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia e Slovenia., insieme ...

