Governo Meloni | Di Cesare | “Da Meloni una strategia precisa Governare attraverso le paure”

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 28 marzo 2023) Donatella Di, professoressa di Filosofia teoretica all’Università La Sapienza di Roma, ritiene che questo, dai diritti al Green deal, ci stia facendo fare passi indietro? “Io direi che ormai non c’è quasi più un ambito in cui questonon ci faccia fare passi indietro. E non solo passi indietro ma anche direi passi avanti verso uno scenario inquietante. Credo non si tratti solo di una questione di diritti civili o di diritti umani di alcuni che vengono messi in discussione. È evidente che si tratti di una sorta di progetto politico. Ci sono situazioni in cui l’azione politica si concentra su alcuni casi singoli – penso tra le altre cose alla cancellazione del reato di tortura – ma è chiaro che dobbiamo considerare queste mosse non come casi singoli ma appunto come frutto di ...