Governo contro i rincari, bollette più leggere per famiglie e imprese (Di martedì 28 marzo 2023) Nuovi aiuti per le bollette energetiche per famiglie e imprese. Oggi, il Governo Meloni dovrebbe varare un apposito decreto legge, in vigore dal 1 aprile, contenente le nuove misure che dovrebbero andare a coprire un altro trimestre, il secondo. Infatti, scadono il 31 marzo, gli attuali sostegni inseriti nell'ultima legge di Bilancio per il primo trimestre del 2023. Il provvedimento, già sul tavolo di Palazzo Chigi, si appresta a confermare alcune misure ma aggiungerà anche qualche novità. Di certo, con i prezzi di luce e gas che toccano i minimi dall'estate 2021, lo stanziamento non sarà di 20 miliardi come riportava l'ultima Finanziaria, ma di 5 miliardi. Sarebbero due i bonus contenuti nel nuovo decreto e destinati alle famiglie: il bonus sociale e il cosiddetto bonus famiglie.

