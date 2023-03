Governo a sostegno di famiglie e imprese: sì del Cdm al Dl Bollette e al codice degli appalti (Di martedì 28 marzo 2023) Un altro passo importante del Governo Meloni. Il Cdm ha approvato il Dl Bollette, ossia il decreto con misure a sostegno di famiglie e imprese. Inoltre, ha detto sì a interventi a favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4.9 miliardi di euro. Ma non solo. C’è un nuovo incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini, senza limiti di reddito. A partire dal prossimo 1° ottobre fino al 31 dicembre 2023, infatti, sarà possibile avere un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento. I criteri per l’assegnazione verranno definiti con decreto. Inoltre, l’Arera determinerà le modalità applicative e la misura del contributo che verrà erogato, in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche. Cdm, il Dl ... Leggi su secoloditalia (Di martedì 28 marzo 2023) Un altro passo importante delMeloni. Il Cdm ha approvato il Dl, ossia il decreto con misure adi. Inoltre, ha detto sì a interventi a favore del settore sanitario per un ammontare complessivo di risorse stanziate nel provvedimento pari a 4.9 miliardi di euro. Ma non solo. C’è un nuovo incentivo al risparmio energetico per tutti i cittadini, senza limiti di reddito. A partire dal prossimo 1° ottobre fino al 31 dicembre 2023, infatti, sarà possibile avere un contributo a compensazione delle spese di riscaldamento. I criteri per l’assegnazione verranno definiti con decreto. Inoltre, l’Arera determinerà le modalità applicative e la misura del contributo che verrà erogato, in quota fissa e differenziato in base alle zone climatiche. Cdm, il Dl ...

