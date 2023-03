Golf, PGA Tour: Francesco Molinari al via nel “Texas Open” a San Antonio (Di martedì 28 marzo 2023) Sarà ancora il Texas a fare da scenario alla prossima tappa del PGA Tour, che si sposta da Austin a San Atonio, dove si giocherà dal 30 marzo al 2 aprile. L’evento, che precede il The Masters (6-9 aprile ad Augusta, Usa), metterà in palio 8.900.000 dollari (con prima moneta di 1.602.000). Evento nel quale mancheranno quasi tutti i big, che hanno preferito prendersi una pausa in vista dell’importante appuntamento della successiva settimana. Torna però Francesco Molinari, che proverà a mettersi in mostra ed arrivare con una buona dose di fiducia al The Masters. A visionarlo da vicino anche il capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma, l’inglese Luke Donald. A difendere il titolo sarà invece l’americano John Michael Spaun. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Sarà ancora ila fare da scenario alla prossima tappa del PGA, che si sposta da Austin a San Atonio, dove si giocherà dal 30 marzo al 2 aprile. L’evento, che precede il The Masters (6-9 aprile ad Augusta, Usa), metterà in palio 8.900.000 dollari (con prima moneta di 1.602.000). Evento nel quale mancheranno quasi tutti i big, che hanno preferito prendersi una pausa in vista dell’importante appuntamento della successiva settimana. Torna però, che proverà a mettersi in mostra ed arrivare con una buona dose di fiducia al The Masters. A visionarlo da vicino anche il capitano del team Europe alla Ryder Cup 2023 di Roma, l’inglese Luke Donald. A difendere il titolo sarà invece l’americano John Michael Spaun. SportFace.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mangeface : @PGA @VICE_GOLF Pro model. - IQUIISport : Gli appassionati di golf possono ora sfidare i campioni. Dall’accordo tra @golfplusvr e @PgaTourLive nasce Beat t… - IanJamesMora : RT @NotizieGolf_it: LIV Golf e PGA Tour, nuovo appuntamento in Tribunale - - NotizieGolf_it : LIV Golf e PGA Tour, nuovo appuntamento in Tribunale - - nancy40225990 : Ex-PGA Tour pro, transgender female golfer trade barbs on social media after Florida tournament -