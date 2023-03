Glion Institute of Higher Education lancia il nuovo corso di laurea in Luxury Business per leadership di alto livello

MONTREUX, Svizzera e PARIS - LA DÉFENSE, 25 gennaio 2023 /PRNewswire/ Ilof Higher Education " business school di riferimento specializzata nella formazione alle professioni dell'ospitalità e del lusso " e la ESSEC Business School " istituzione leader nel ...PARIGI, 13 gennaio 2023 /PRNewswire/ - - Ilof Higher Education, istituto leader nel settore dell'ospitalità e del lusso, parteciperà alla seconda edizione della fiera "EXCELLENCE by Vendôm", dedicata esclusivamente alle ...MONTREUX, Svizzera e PARIS - LA DÉFENSE, 25 gennaio 2023 /PRNewswire/ Ilof Higher Education " business school di riferimento specializzata nella formazione alle professioni dell'ospitalità e del lusso " e la ESSEC Business School " istituzione leader nel ...

Glion Institute of Higher Education lancia il nuovo corso di laurea in ... Adnkronos

MONTREUX, Switzerland, March 28, 2023 /PRNewswire/ -- Glion Institute of Higher Education has today announced the launch of a new Luxury Management Bachelor degree, based at its Switzerland campuses, ...While completing her Executive Master's degree, at the Glion Institute of Higher Education Montreux Switzerland, IMA ART Fertility CEO Michelle Tang discovered similarities between the school's course ...