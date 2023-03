(Di martedì 28 marzo 2023)- Se il richiamo del cuore, in questo gigantismoretorica figlia del calcio, soffoca la ragione, bisogna evitare di sistemare la testa nella sabbia e fingere che non stia succedendo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GiovaQuez : A Podgorica gli ultras serbi hanno bruciato una bandiera NATO ed esposto uno striscione con il simbolo della Z - sportface2016 : #Salernitana, gli ultras avvisano i tifosi del #Napoli residente a Salerno: “Ognuno festeggi a casa sua, rispetto p… - marioricciard18 : RT @Lettera_22: Si temono scontri stasera a Gerusalemme. Per saperne di più su La Familia, cioè gli ultras del Beitar Yerushalaim, i fan di… - MicheleSolari70 : @GiovaQuez Gli ultras sono persone che vivono e imparano dalla società che frequentano. Descrivere il mondo ultras… - sportli26181512 : Gli ultras della #Salernitana “vietano” di festeggiare con il #Napoli: cosa è successo: Una lettera social dei… -

I fatti che alimentano le opinioni sono racchiusi in una lettera social deglidella Salernitana - un invito o un brusco suggerimento, fate un po' voi - nella quale abbondano "l'identità", la "...Notizie Calcio Napoli - A Radio Napoli Centrale, nel corso di Un Calcio alla Radio di Umberto Chiariello, è intervenuto Tommaso D'Angelo , direttore Cronache di Salerno: 'li considero come quella parte di tifoseria libera che ha un suo modo di vivere e tifare. Chi ha questa libertà di pensiero, deve avere anche una libertà su tutto, ma se fosse questo il ...Commenta per primo Arriva una presa di posizione estremamente netta da parte della tifoseria del Prato che, oggi, ha fatto apparire uno striscione in città in riferimento alla possibilità che la ...

Scudetto Napoli, gli ultras della Salernitana: «Tifosi azzurri, qui non festeggiate» ilmattino.it

Dopo gli ultras della Salernitana è stato il turno dei sostenitori della Turris - squadra di Torre del Greco - precisamente il gruppo chiamato "Hijos de Barrios" che ha scritto un comunicato durissimo ...I fatti che alimentano le opinioni sono racchiusi in una lettera social degli ultras della Salernitana - un invito o un brusco suggerimento, fate un po’ voi - nella quale abbondano «l’identità», la ...