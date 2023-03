“…gli è mancato solo Mandela…”, l’addio della Redazione di MoltoUomo.it a Gianni Minà (Di martedì 28 marzo 2023) Se ne è andato così Gianni Minà, in punta di piedi, all’età di 84 anni, il Maestro di tutti quelli che come noi scrivono per vivere e per raccontare. Vorremmo scrivere un lungo articolo su Gianni, sulle sue interviste storiche come quella al Lider Maximo Fidel Castro, sui suoi rapporti d’amicizia con i grandi personaggi nazional-popolari, su quel suo modo di intrecciare rapporti tra personaggi dello sport, della musica, del cinema, su quella foto in quel di Roma con Sergio Leone, Robert de Niro, Mohammed Alì e Gabriel Garcia Marquez, del giro nel 1965 sulla sua 500 a Roma con a bordo i Beatles, su quell’ultimo messaggio inviatogli da Maradona poco prima di morire, della sua “agendina” come diceva Massimo Troisi … Che gli si intitoli una piazza, un corso di Laurea, un master in giornalismo; si ... Leggi su moltouomo (Di martedì 28 marzo 2023) Se ne è andato così, in punta di piedi, all’età di 84 anni, il Maestro di tutti quelli che come noi scrivono per vivere e per raccontare. Vorremmo scrivere un lungo articolo su, sulle sue interviste storiche come quella al Lider Maximo Fidel Castro, sui suoi rapporti d’amicizia con i grandi personaggi nazional-popolari, su quel suo modo di intrecciare rapporti tra personaggi dello sport,musica, del cinema, su quella foto in quel di Roma con Sergio Leone, Robert de Niro, Mohammed Alì e Gabriel Garcia Marquez, del giro nel 1965 sulla sua 500 a Roma con a bordo i Beatles, su quell’ultimo messaggio inviatogli da Maradona poco prima di morire,sua “agendina” come diceva Massimo Troisi … Che gli si intitoli una piazza, un corso di Laurea, un master in giornalismo; si ...

