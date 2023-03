Gli attori italiani fanno causa a Netflix: «Compensi insignificanti» (Di martedì 28 marzo 2023) Netflix Gli attori italiani dichiarano “guerra” a Netflix perché ritengono il loro compenso non equo né proporzionato. Artisti 7607, società fondata dagli stessi artisti a tutela dei loro interessi (Elio Germano, Neri Marcorè, Claudio Santamaria, Michele Riondino, Alberto Molinari, Carmen Giardina, Kasia Smutniak e altri), annuncia infatti una causa al Tribunale civile di Roma contro la piattaforma streaming. “La causa è l’inevitabile conseguenza di sterili e lunghe trattative nel corso delle quali la piattaforma non ha ottemperato agli obblighi di legge; non ha fornito dati completi sulle visualizzazioni e i ricavi conseguiti in diverse annualità. Tutti elementi indispensabili per ottenere una remunerazione adeguata e proporzionata per gli artisti” dichiara la presidente di ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 28 marzo 2023)Glidichiarano “guerra” aperché ritengono il loro compenso non equo né proporzionato. Artisti 7607, società fondata dagli stessi artisti a tutela dei loro interessi (Elio Germano, Neri Marcorè, Claudio Santamaria, Michele Riondino, Alberto Molinari, Carmen Giardina, Kasia Smutniak e altri), annuncia infatti unaal Tribunale civile di Roma contro la piattaforma streaming. “Laè l’inevitabile conseguenza di sterili e lunghe trattative nel corso delle quali la piattaforma non ha ottemperato agli obblighi di legge; non ha fornito dati completi sulle visualizzazioni e i ricavi conseguiti in diverse annualità. Tutti elementi indispensabili per ottenere una remunerazione adeguata e proporzionata per gli artisti” dichiara la presidente di ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... altrogiornorai1 : “Un passo dal cielo”, da giovedì la settima stagione su Rai1. Ospiti di @serenabortone gli attori Giorgio marchesi… - sadape54 : RT @giorgialinardi: É meschino ridurre quanto accade nel Mediterraneo a uno scontro tra @guardiacostiera e Ong - gli unici attori che salv… - stanzasingola2 : non bastava aver creato buchi di trama indifferenti gatto silvestro ha anche la capacità di infrangere i sogni di p… - zanardika : RT @paolonori: Forse l'ho raccontata tante volte perché a me piacciono quelle cose lì, i romanzi che non sembrano romanzi, le poesie che no… - daddsrtods : RT @comprooro_: ivan silvestrini: 'maria esposito e massimiliano caiazzo sono tra gli attori più sorprendenti che io abbia mai incontrato'… -