Gli asteroidi e la Terra sempre a rischio L’analisi di Valori

(Di martedì 28 marzo 2023) Il sistema solare è la prima tappa dell’esplorazione umana dello spazio. L’osservazione e il desiderio di saperne di più del sole, della Luna e delle stelle attraversano il viaggio dagli esseri umani, dalla preistoria alla moderna società civile. Con l’avvento dell’era spaziale, gli esseri umani sono usciti dalla culla dellae hanno lanciato una serie di ambiziose esplorazioni. Il sistema solare come lo conosciamo oggi è costituito dal sole e da molti corpi celesti più piccoli. In base a proprietà fisiche come massa, forma e caratteristiche orbitali, questi corpi celesti più piccoli sono divisi in pianeti, pianeti nani, piccoli corpi celesti, Nube di Oort (che definisce il il confine cosmografico del Sistema Solare). La Nube di Oort è il il luogo da dove arrivano e dove tornano gli oggetti ghiacciati che noi vediamo come una scia luminosa. Essa dista dagli 0,03 ...