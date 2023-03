Giusy Buscemi, chi è il marito Jan Michelini: età, lavoro, figli, foto e Instagram (Di martedì 28 marzo 2023) È tutto pronto per una nuova puntata di “Oggi è un altro giorno” con l’amata conduttrice Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ci sarà in studio anche l’attrice Giusy Buscemi, che si racconterà a cuore aperto tra carriera e vita privata. Parlerà della sua bellissima famiglia e del marito che tanto ama: il noto regista Jan Michelini. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui! Chi è Jan Michelini: età e lavoro Jan Michelini è nato a Roma il 5 giugno del 1979 sotto il segno dei gemelli e oggi ha 43 anni. Dalla sua famiglia ha ricevuto molti stimoli, dato che il padre era il famoso giornalista Alberto Michelini, esponente della democrazia cristiana. Jan si laurea in scienze della comunicazione di massa e del cinema. A ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di martedì 28 marzo 2023) È tutto pronto per una nuova puntata di “Oggi è un altro giorno” con l’amata conduttrice Serena Bortone. Tra gli ospiti di oggi ci sarà in studio anche l’attrice, che si racconterà a cuore aperto tra carriera e vita privata. Parlerà della sua bellissima famiglia e delche tanto ama: il noto regista Jan. Siete curiosi e volete saperne di più? Ecco tutto quello che sappiamo su di lui! Chi è Jan: età eJanè nato a Roma il 5 giugno del 1979 sotto il segno dei gemelli e oggi ha 43 anni. Dalla sua famiglia ha ricevuto molti stimoli, dato che il padre era il famoso giornalista Alberto, esponente della democrazia cristiana. Jan si laurea in scienze della comunicazione di massa e del cinema. A ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... robertopontillo : RT @altrogiornorai1: Buon #martedì! @serenabortone, in compagnia di Barbara De Rossi, Giorgio Marchesi, Giusy Buscemi e tanti altri ospiti… - altrogiornorai1 : Buon #martedì! @serenabortone, in compagnia di Barbara De Rossi, Giorgio Marchesi, Giusy Buscemi e tanti altri ospi… - OnceUponATeddy : RT @RaiPlay: #UnPassoDalCielo7 sta per tornare con tantissime novità ?? intanto l’anteprima è solo su #RaiPlay ?? - distasimo : RT @RaiPlay: #UnPassoDalCielo7 sta per tornare con tantissime novità ?? intanto l’anteprima è solo su #RaiPlay ?? - RaiPlay : #UnPassoDalCielo7 sta per tornare con tantissime novità ?? intanto l’anteprima è solo su #RaiPlay ??… -