Giusy Buscemi, chi è il marito Jan Maria Michelini: “Il sesso non è essenziale” (Di martedì 28 marzo 2023) Giusy Buscemi è un’attrice molto apprezzata dal pubblico, soprattutto per il ruolo in Un passo dal cielo, fiction di Rai1 molto seguita. La svolta nella sua carriera è arrivata ben prima, nel 2012, quando ha conquistato il titolo di Miss Italia. Classe 1993, la bella e attraente attrice originaria di Mazara del Vallo in Sicilia è già mamma di due figli: Caterina Maria e Pietro Maria. A entrambi i figli ha dato come secondo nome Maria perché la sua famiglia è molto devota. Compreso il marito, il regista Jan Maria Michelini, sposato nel 2017 dopo tre anni di fidanzamento e conosciuto sul set di Don Matteo, altra tappa fondamentale per la sua vita e la sua carriera. Un amore che non ha rallentato più di tanto la sua popolarità: “Non avrei mai pensato ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 28 marzo 2023)è un’attrice molto apprezzata dal pubblico, soprattutto per il ruolo in Un passo dal cielo, fiction di Rai1 molto seguita. La svolta nella sua carriera è arrivata ben prima, nel 2012, quando ha conquistato il titolo di Miss Italia. Classe 1993, la bella e attraente attrice originaria di Mazara del Vallo in Sicilia è già mamma di due figli: Caterinae Pietro. A entrambi i figli ha dato come secondo nomeperché la sua famiglia è molto devota. Compreso il, il regista Jan, sposato nel 2017 dopo tre anni di fidanzamento e conosciuto sul set di Don Matteo, altra tappa fondamentale per la sua vita e la sua carriera. Un amore che non ha rallentato più di tanto la sua popolarità: “Non avrei mai pensato ...

