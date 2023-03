Giuntoli in ricerca del colpo del futuro (Di martedì 28 marzo 2023) Mentre il campionato italiano è fermo a causa della pausa nazionali, la dirigenza azzurra inizia a sondare il terreno per la prossima finestra di mercato. Il direttore sportivo Cristiano Giuntoli è alla ricerca di nuovi talenti da fornire alla formazione allenata da mister Luciano Spalletti. I talenti visionati sono diversi e sono calciatori che potrebbero L'articolo Leggi su dailynews24 (Di martedì 28 marzo 2023) Mentre il campionato italiano è fermo a causa della pausa nazionali, la dirigenza azzurra inizia a sondare il terreno per la prossima finestra di mercato. Il direttore sportivo Cristianoè alladi nuovi talenti da fornire alla formazione allenata da mister Luciano Spalletti. I talenti visionati sono diversi e sono calciatori che potrebbero L'articolo

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : Giuntoli alla ricerca del nuovo grande colpo: spuntano tre nomi per il futuro - AntonioEspos96 : RT @AntonioEspos96: Ieri vi parlai di Yeremi Pino. Vi do degli approfondimenti. Giuntoli è alla ricerca del sostituto di Lozano in quanto… -