Giugliano | apre questa sera “Hermanos Pub&Grill”

(Di martedì 28 marzo 2023). Avrà luogo staalle ore 20,00 in via Epitaffio a, il taglio del nastro di “Pub&Grill”. Il nuovo locale è stato annunciato sui social dai titolari dell’attività e avrà come indirizzo una ristorazione di qualità. “Abbiamo lavorato sodo dietro le quinte per dare alla nostra amata struttura un nuovo look e siamo L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

La ripresa sicon un fallo di Rondinella su Candellori in piena area di rigore: l'arbitro ... Al 78' ilagguanta il pirotecnico 3 - 3: ci pensa La Monica a ristabilire l'equilibrio sulla ...... sabato 25 marzo 2023: in programma sette incontri di qualificazione a Euro 2024, in Italia si...- Galles Spagna - Norvegia LEGA PRO 14.30 AZ Picerno " Gelbison Foggia - Monterosi- ...il programma sisabato 25 marzo con due anticipi nel girone A ovvero Renate - Padova che sarà ...Faenza Fabrizio Giorgi Legnano Vittorio Consonni Treviglio Liberato Maione Ercolano...

Podini taglia il nastro del nuovo MD di Giugliano Myfruit.it

Due i posticipi domenicali che completeranno la 34^ giornata del girone C di Serie C. Ad una settimana dalla matematica promozione in B il Catanzaro tornerà in campo per festeggiare davanti ai propri ...Gara non priva di emozioni, ben tre rimonte nell'arco dei novanta minuti: al triplice fischio festeggia la squadra di Di Napoli ...