Giornata mondiale endometriosi | “Qualità della vita a picco”

Leggi su luce.lanazione

(Di martedì 28 marzo 2023) “Oggi, 28 marzo, è lanazionale dell’, una patologia cronica, benigna, che può causare infertilità e che colpisce circa 3 milioni di donne nel nostro Paese”. A dichiararlo è la ministra per le disabilità Alessandra Locatelli, in occasionericorrenzaistituita nel 2014 per porre l’attenzione su una malattia, che, in gran parte dei casi, può essere fortemente invalidante per le donne che ne soffrono. La ministra per le Disabilità Alessandra LocatelliL’, infatti, colpisce circa 190 milioni di donne nel mondo (tra il 2 e il 10%popolazione femminile) e in Italia ne soffre il 10-15%popolazione femminile in età fertile; la patologia interessa anche circa il 30-50% delle donne infertili o con difficoltà a concepire: ...