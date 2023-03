Giornata Mondiale dell’Endometriosi: la storia di Majid (Di martedì 28 marzo 2023) “Avevo dolori veramente invalidanti, soprattutto durante il ciclo mestruale, nel periodo precedente e immediatamente successivo. Sono arrivato a prendere quello che era il dosaggio massimo giornaliero consentito di antidolorifici tutti i giorni del ciclo perché altrimenti non vivevo”.Majid Capovani ha 23 anni, studia Filosofia all’università di Pisa. Nella vita fa l’attivista su tematiche LGBT+ e sui social racconta la sua esperienza con una patologia invisibilizzata: l’endometriosi.Si stima che con l’endometriosi convivano circa tre milioni di persone in Italia e due su tre hanno iniziato ad accusarne i sintomi prima dei 20 anni.“L'endometriosi è una patologia infiammatoria che comporta la localizzazione di un tessuto che si comporta come l'endometrio in posti che sono lontano dall’utero, quindi si può trovare all'interno delle ovaie ma anche nelle pelvi, nella ... Leggi su tg24.sky (Di martedì 28 marzo 2023) “Avevo dolori veramente invalidanti, soprattutto durante il ciclo mestruale, nel periodo precedente e immediatamente successivo. Sono arrivato a prendere quello che era il dosaggio massimo giornaliero consentito di antidolorifici tutti i giorni del ciclo perché altrimenti non vivevo”.Capovani ha 23 anni, studia Filosofia all’università di Pisa. Nella vita fa l’attivista su tematiche LGBT+ e sui social racconta la sua esperienza con una patologia invisibilizzata: l’endometriosi.Si stima che con l’endometriosi convivano circa tre milioni di persone in Italia e due su tre hanno iniziato ad accusarne i sintomi prima dei 20 anni.“L'endometriosi è una patologia infiammatoria che comporta la localizzazione di un tessuto che si comporta come l'endometrio in posti che sono lontano dall’utero, quindi si può trovare all'interno delle ovaie ma anche nelle pelvi, nella ...

