Giornata Mondiale dell'Endometriosi: in Italia ne soffrono 3 mln di donne (Di martedì 28 marzo 2023) Il 28 marzo ricorre la Giornata Mondiale dell'Endometriosi. La ricorrenza è stata istituita nel 2014 per sensibilizzare su una malattia che per molte donne risulta altamente invalidante.Come riporta il sito del Ministero della Salute, sono 190 milioni, tra donne e adolescenti, ad essere state colpite da questa patologia in tutto il mondo, ovvero tra il 2% e il 10% della popolazione femminile globale.In Italia soffrono di endometriosi circa 3 milioni di donne, ovvero tra il 10 e il 15% della popolazione femminile in età riproduttiva. Sono colpite tra il 30% e il 50% delle donne infertili o con difficoltà di concepire. L'endometriosi può comparire in giovanissima età, ma il picco si verifica mediamente tra i 25 e i 35 anni e oltre al ...

