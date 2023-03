Ginnastica ritmica: nove italiane convocate per la tappa di Coppa del Mondo a Sofia (Di martedì 28 marzo 2023) Saranno nove le atlete italiane impegnate nella tappa di Sofia, valevole per la Coppa del Mondo di Ginnastica ritmica. L’appuntamento è in programma da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile all’Arena Armeec di Sofia. Le azzurre presenti nel secondo weekend della competizione dopo quello di Atene saranno Sofia Raffaeli, Milena Baldassarri, Tara Dragas, Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 28 marzo 2023) Sarannole atleteimpegnate nelladi, valevole per ladeldi. L’appuntamento è in programma da venerdì 31 marzo a domenica 2 aprile all’Arena Armeec di. Le azzurre presenti nel secondo weekend della competizione dopo quello di Atene sarannoRaffaeli, Milena Baldassarri, Tara Dragas, Alessia Maurelli, Martina Centofanti, Daniela Mogurean, Laura Paris, Alessia Russo e Giulia Segatori. SportFace.

