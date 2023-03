Giannola Svimez | “Il PNRR dovrebbe garantire coesione sociale e riduzione delle disuguaglianze”

Leggi su puntomagazine

(Di martedì 28 marzo 2023) Adrianodial Forum dei Commercialisti Napoli Nord in occasione del Convegno Bioeconomia ad Aversa “Il sistema bancario è un aspetto nevralgico dell’apparato economico e nel Mezzogiorno ha avutotorsioni molto rilevanti a partire proprio dagli anni ’90. Quello che vedremo sarà praticamente una valutazione sui risultati, non critica, per scelta, ma per ragionamento”. Lo ha detto Adriano, presidente dello, nel corso del convegno “La Bioeconomia – Nuovi strumenti per il credito, la finanza e l’assicurazione”, che si è svolto nella sala conferenza della sede dell’Ordine dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili di Napoli Nord ad Aversa. “Se analizziamo i sistemi adottati dal credito territoriale in Francia o in Germania sono molto più vivi e vegeti di ...