Gianni Minà su Diego Armando Maradona e le interviste “tra luci e ombre”

Giovanni Minà sarà ricordato anche per le interviste a Diego Armando Maradona, campione con cui il giornalista aveva instaurato un profondo legame. L'amicizia tra i due ha dato vita ad alcuni dei capitoli più belli del giornalismo sportivo, il Pibe de Oro con Minà era infatti capace di raccontarsi e mettersi a nudo, proprio perché si sentiva rispettato tanto come sportivo che come persona. Minà ha dichiarato, parlando di Maradona, che il "rapporto è stato sempre molto sincero. Io rispettavo il campione, il genio del calcio, ma anche l'uomo, sul quale sapevo di non avere alcun diritto, solo perché lui era un personaggio pubblico e io un giornalista. Per questo credo lui abbia sempre rispettato anche i miei diritti e la mia esigenza, a volte, di ...

Gianni Minà, il giornalista tutto d'un pezzo che ci lascia tutti più soli

Quando Minà tornò alla Festa de l'Unità di Roma dopo anni di 'non' inviti di Gianluca Santilli Una calda serata di luglio del 2010. In quegli anni ero il responsabile della comunicazione del Pd di Roma. Con Gianni Cipriani avevamo avuto l'idea di invitare Gianni Minà alla Festa dell'Unità. Erano anni che il grande giornalista mancava. Era stato considerato troppo "barricadero" e non lo avevano più invitato. Ed io pensavo che non avrebbe mai accettato.

Addio a Gianni Minà, domani la camera ardente in Campidoglio La Camera ardente per Gianni Minà, morto ieri dopo una breve malattia, sarà aperta domani in Campidoglio. Secondo quanto si apprende l'omaggio al giornalista sarà possibile dalle 10 alle 19.