Gianni Minà | se ne va la voce dei grandi

«Ero con Ali, Bob, Sergio, Gabo» Il cronista che raccontava i miti Corriere della Sera, di Aldo Grasso, pag. 21 Io vulisse avè l'agenda e' Minà». E uno degli sketch più famosi di Massimo Troisi, ospite di Gianni Minà in una delle sue rare apparizioni televisive: «L'agendina telefonica che c'ha Gianni Minà è una cosa da invidiarlo. La apri, ecco Cassius Clay. E quello mica sbatt `o telefono: gli risponde! in teleselezione per ore. (…) Lui alla F c'ha Fidel, senza Castro solo co' `o prefisso. E Pino Daniele (…) ha detto: Gianni, chiama a Massimo! Lui ha preso l'agenda, ta ta ta, alla T, Fratelli Taviani, Little Tony, Toquinho e Troisi!». Invidiandola, in molti hanno scherzato sulla mitica agenda di Minà, dove in ordine alfabetico c'era una parata di uomini importanti, ...

L'unico rimpianto di Gianni Minà: "Non sono mai riuscito a intervistarlo" Quella fotografia al ristorante da Checco Il Carrettiere a Trastevere a Roma. Gianni Minà con Muhammad Alì, Robert De Niro, Sergio Leone e Gabriel Garcia Marquez . Quello scatto a sintetizzare una carriera lunga oltre sessant'anni, che ha raccontato lo sport, lo spettacolo e la ... Gianni Minà e l'intervista a Maradona che tutti volevano, storia di una grande amicizia: "Che ti succede Diego" "Che ti succede Diego" chiedeva Gianni Minà al Pibe de Oro visibilmente in crisi. Era il 25 novembre 1990. L'Intervista andò in onda durante 'La domenica sportiva'. "Non mi succede niente, solo che sono stanco delle pressioni che ho ... Gianni Minà e l'intervista più bella a Enzo Ferrari: l'amicizia, le offese e la più 'brutale sincerità' È morto ieri all'età di 84 anni il grande giornalista Gianni Minà. Tra le interviste più belle realizzate nel corso della sua lunghissima carriera ricordiamo quella fatta, nel 1984, ad un anziano Enzo Ferrari di Giulia Toninelli S uona il telefono, nello ... Quella fotografia al ristorante da Checco Il Carrettiere a Trastevere a Roma.con Muhammad Alì, Robert De Niro, Sergio Leone e Gabriel Garcia Marquez . Quello scatto a sintetizzare una carriera lunga oltre sessant'anni, che ha raccontato lo sport, lo spettacolo e la ..."Che ti succede Diego" chiedevaal Pibe de Oro visibilmente in crisi. Era il 25 novembre 1990. L'Intervista andò in onda durante 'La domenica sportiva'. "Non mi succede niente, solo che sono stanco delle pressioni che ho ...È morto ieri all'età di 84 anni il grande giornalista. Tra le interviste più belle realizzate nel corso della sua lunghissima carriera ricordiamo quella fatta, nel 1984, ad un anziano Enzo Ferrari di Giulia Toninelli S uona il telefono, nello ... È morto Gianni Minà, il grande giornalista aveva 84 anni La Gazzetta dello Sport