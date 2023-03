Gianni Minà | Meloni | “Italia perde grande giornalista e uomo profonda cultura”

(Di martedì 28 marzo 2023) (Adnkronos) – “Addio a, un vero professionista amato e rispettato da tutti. L’une undi. Che la terra ti sia lieve”. Così lo ricorda su Twitter il premier Giorgia. “è stato uninnovatore. Sport, politica,, ciò che raccontava lo faceva con passione, i suoi documentari e le sue interviste hanno segnato la storia del giornalismo. Con la sua scomparsa ci lascia unaeredità. Riposi in pace”. Questo il ricordo del ministro degli Esteri Antonio Tajani in un tweet. L'articolo proviene daSera.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - PaoloCond : Senza parole per tanta grandezza. Gianni Minà, una leggenda #rip - canerandagio201 : @Franguadagni79 Fino a ieri e quelli che scrivono anche oggi, continuavano e continuano a pensare che Gianni Mina'… - Alessio_Porcu : Pugni, pueblo e Pibe, tutti nell’agenda di Gianni Minà -

E' stato testimone di un'epoca., morto all'età di 84 anni, ha raccontato i grandi del mondo. Sport, in particolare il pugilato con la lunga amicizia con Muhammad Ali, cinema, poltica, società. L'intervista infinita con ...In quella che probabilmente è stata la sua ultima intervista pubblica, rilasciata al Corriere della Sera il 24 luglio del 2022,aveva provato a sintetizzare la sua brillante carriera, segnata da amicizie e interviste ai personaggi più celebri di tutto il mondo, con poche parole, rivisitando il termine 'felicità'. '...Il 17 maggio prossimo avrebbe compiuto 85 anni, il giornalista scomparso lunedì 27 marzo presso la clinica Villa del Rosario di Roma dopo una breve malattia cardiaca, così come comunicato dalla famiglia sui social. 'Non è stato mai ...