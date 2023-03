Gianni Minà, la foto con Alì, De Niro, Marquez e Sergio Leone è già storia (Di martedì 28 marzo 2023) La storia della foto - Era una giornata romana del 1982, Muhammad Ali era in Italia, 'l'avevamo fatto venire per Blitz - ha raccontato Minà - Un giorno uscii di casa per andare a prendere Muhammad all'... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 28 marzo 2023) Ladella- Era una giornata romana del 1982, Muhammad Ali era in Italia, 'l'avevamo fatto venire per Blitz - ha raccontato- Un giorno uscii di casa per andare a prendere Muhammad all'...

Gianni Minà, la foto con Alì, De Niro, Marquez e Sergio Leone è già storia

"L'agendina telefonica che c'ha Gianni Minà è una cosa da invidiarlo" Così Massimo Troisi sintetizzò con efficacia l'accesso esclusivo alle grandi celebrità che aveva il giornalista morto ieri a 84 ...

Minà, Meloni: "L'Italia perde un grande giornalista e un uomo di profonda cultura" 'Addio a Gianni Minà, un vero professionista amato e rispettato da tutti. L'Italia perde un grande giornalista e un uomo di profonda cultura. Che la terra ti sia lieve'. Lo scrive su Twitter la premier Giorgia Meloni.