Gianni Minà | il giornalista che raccontava le vite degli altri attraverso la lente dell’insolito

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) Molte esistenze finiscono incastrate in un paradosso. Ma solo pochissime riescono a trasformarlo nel proprio tratto distintivo. È stato così per, l’uomo dal multiforme ingegno che ha affermato se stesso facendo parlare gli. Una vita trascorsa a raccontare lealtrui, un’intervista dopo l’altra, un sorriso dopo l’altro, fino a modellare una personalissima idea di scoop: a far notizia non può essere il fatto pruriginoso, il pettegolezzo da recintare in un titolo, ma la vera essenza, o meglio l’anima, dell’intervistato. Tutto elevando sempre a sistema quell’aforisma che lui stesso aveva pronunciato qualche anno fa: “Ilè un pochino vanitoso, perché deve raccontare cose che vorrebbe vivere lui”. È stato così fino a lunedì sera, quando la sua scomparsa non ha lasciato eredi ...