Gianni Minà, giornalista dell'empatia (Di martedì 28 marzo 2023) Diego Armando Maradona è seduto su una poltrona rossa, con la mano destra regge il microfono mentre aspetta timidamente che gli venga data parola. Fa un certo effetto guardarlo così, con lo sguardo serio e trasognato. Indossa ancora la maglietta azzurra della Nazionale italiana. Solo l'ironia con cui Gianni Minà segna l'inizio dell'intervista stappa l'imbarazzo iniziale di chi è finito nella tana del nemico: «Questa è la faccia di Masaniello con la maglia di Baggio». Sono passati pochi minuti dal fischio finale della semifinale di Coppa del Mondo. Maradona ha guidato l'Argentina alla seconda finale mondiale consecutiva, eliminando l'Italia padrone di casa ai rigori, è probabilmente diventato l'uomo più odiato del paese. Prima della partita, però, aveva promesso a Minà un'intervista esclusiva se l'Argentina avesse superato il ...

