Gianni Minà | età | malattia | vita privata | moglie | figli e biografia del giornalista morto ieri

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - Poesiaitalia : “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di… - PaoloCond : Senza parole per tanta grandezza. Gianni Minà, una leggenda #rip - scheerenberger : RT @fanpage: Addio al grande Gianni Minà - McCaputi : RT @Avvenire_Nei: Il lutto. Morto Gianni Minà: «Lo sport, arte dell'incontro» -

Morto, indimenticabile la sua intervista a Maradona Una vita per il giornalismo fra cronaca, esteri, sport. Ma anche libri, tv, come scrittore e conduttore televisivo:nato a Torino ...Il giornalista, scomparso all'età di 84 anni, raccontava così il suo primo incontro con il grande pugile in 'Federico Buffa racconta Muhammad Alì' su Sky Sport- - > undefinedIl giornalista scrittore e documentarista(ultimo a destra) assieme ai campioni dell'atletica Tommie Smith, Pietro Mennea e Lee Evans - Archivio - undefined . "voi già lo sapete che cosa voglio dire: io lo invidio. Lo ...