Gianni Minà era grande amico di Cuba | il mio ricordo dei nostri incontri sui Cinque patrioti

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 28 marzo 2023) L’ultimoche ho dirisale all’autunno del 2019, quando ci incontrammo alla Cgil nazionale in occasione di un incontro con Lula, allora da poco scarcerato dopo la losca montatura del giudice Moro e altri che gli costò il carcere e la presidenza, da cui fu defraudato a vantaggio dell’impresentabile Bolsonaro.era lì, come sempre, in prima fila nelle battaglie per la libertà, la democrazia e la giustizia. Ci eravamo conosciuti nel 2005, mi trovavo a Porto Alegre per il Foro sociale mondiale e seppi che mi aveva chiamato a Roma. Al mio ritorno lo chiamai subito e seppi che mi stava cercando perché sapeva del mio impegno per la liberazione deini, gli agenti infiltrati da Fidel nelle file delle controrivoluzione di Miami, che ...