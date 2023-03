Gianni Minà e quella storica intervista a Maradona con lo sfondo sull’Italsider di Bagnoli (Di martedì 28 marzo 2023) A poche ore dalla sua scomparsa – come spesso accade – solo adesso capiamo la grandezza di Gianni Minà, non come giornalista, scrittore, conduttore, autore ma come persona. Quel suo rigore, umiltà, timidezza, onestà, empatia, curiosità unita alla professionalità diventano uno straordinario passepartout per accedere alle stanze segrete del cuore e dell’anima dei suoi interlocutori. Postura accogliente, sguardo fisso negli occhi dell’intervistato, parole scelte con cura e accompagnate dal movimento delle mani e dall’aggrottare la fronte con quel sorriso bonario e di mestiere che schiudeva un tono delicato, confidenziale che più porgere le domande era un partecipare al colloquio. Saranno state coincidenze, capacità psicologiche sta di fatto che in particolare Gianni Minà è stato forse l’unico a capire, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) A poche ore dalla sua scomparsa – come spesso accade – solo adesso capiamo la grandezza di, non come giornalista, scrittore, conduttore, autore ma come persona. Quel suo rigore, umiltà, timidezza, onestà, empatia, curiosità unita alla professionalità diventano uno straordinario passepartout per accedere alle stanze segrete del cuore e dell’anima dei suoi interlocutori. Postura accogliente, sguardo fisso negli occhi dell’to, parole scelte con cura e accompagnate dal movimento delle mani e dall’aggrottare la fronte con quel sorriso bonario e di mestiere che schiudeva un tono delicato, confidenziale che più porgere le domande era un partecipare al colloquio. Saranno state coincidenze, capacità psicologiche sta di fatto che in particolareè stato forse l’unico a capire, ...

