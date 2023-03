Gianni Minà e Massimo Troisi sulla donna ideale (VIDEO) (Di martedì 28 marzo 2023) Gianni Minà festeggiò Pino Daniele dedicandogli un’intera serata ed invitando Massimo Troisi e altri amici del cantante napoletano. Troisi trasformò il suo intervento in un’indimenticabile gag sulla donna ideale, in cui l’attore dimostrò tutta la sua genialità, mischiando la sua fama di pigro a quella di rubacuori. “La mia donna ideale è la donna di un altro” disse l’attore partenopeo <!







