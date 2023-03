Gianni Minà e l’intelligenza artificiale

(Di martedì 28 marzo 2023) È un fatto. Oggi, nel mondo, c’è unin meno e una serie veramente preoccupante di servizi di intelligenzain più, con l’ambizione di scrivere testi al posto nostro. Al di là del simbolismo, al di là della singola circostanza, è un fattore di riflessione, perché ci spalanca le porte verso ciò che sarà del futuro digitale della produzione dei contenuti. E non perché– in sé – sia intrinsecamente il male assoluto (anzi, come qualsiasi strumento tecnologico può essere predisposta a un buon uso o a un uso pessimo): ma perché la tara dei valori, nell’equilibrio cosmico, va in spaventoso deficit. Unin meno non potrà mai essere compensato da una serie di servizi di intelligenzain più. LEGGI ANCHE > Cosa ...

Molte esistenze finiscono incastrate in un paradosso . Ma solo pochissime riescono a trasformarlo nel proprio tratto distintivo. È stato così per, l'uomo dal multiforme ingegno che ha affermato se stesso facendo parlare gli altri. Una vita trascorsa a raccontare le vite altrui , un'intervista dopo l'altra, un sorriso dopo l'altro, ...Ancora un omaggio a, prima dell'ultimo saluto . La camera ardente per il giornalista, scomparso lunedì 27 marzo dopo una breve malattia, sarà aperta mercoledì 29 marzo a Roma, in Campidoglio. Poi, i funerali. ...Addio ad una delle grandi firme del giornalismo sportivo e non solo: è morto, dopo una breve malattia cardiaca. Aveva 84 anni. Torinese, classe 1938, è stato anche scrittore e conduttore televisivo. Nasce come cronista sportivo, con una grande passione per il ...