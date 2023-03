Gianni Minà e il rapporto speciale con Maradona: la celebre intervista (Di martedì 28 marzo 2023) I due avevano un legame particolare Si è spento a 84 anni una delle grandi firme del giornalismo italiano, Gianni Minà, stroncato da un problema cardiaco. Tanti i suoi lavori, il suo impegno ance nello sport. Impagabile, ad esempio il suo rapporto con Maradona. Minà era uno dei pochi a essere riuscito a entrarci in contatto. L’amicizia vera e propria nacque ai Mondiali di Calcio in Messico quando poi l’Argentina vinse. Il legame divenne ancora più profondo l’anno dopo con la vittoria dello scudetto del Napoli. «Con Maradona il mio rapporto è stato sempre molto franco – diceva Minà – Io rispettavo il campione, il genio del pallone, ma anche l’uomo, sul quale sapevo di non avere alcun diritto, solo perché lui era un personaggio pubblico e io un ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 marzo 2023) I due avevano un legame particolare Si è spento a 84 anni una delle grandi firme del giornalismo italiano,, stroncato da un problema cardiaco. Tanti i suoi lavori, il suo impegno ance nello sport. Impagabile, ad esempio il suoconera uno dei pochi a essere riuscito a entrarci in contatto. L’amicizia vera e propria nacque ai Mondiali di Calcio in Messico quando poi l’Argentina vinse. Il legame divenne ancora più profondo l’anno dopo con la vittoria dello scudetto del Napoli. «Conil mioè stato sempre molto franco – diceva– Io rispettavo il campione, il genio del pallone, ma anche l’uomo, sul quale sapevo di non avere alcun diritto, solo perché lui era un personaggio pubblico e io un ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... Poesiaitalia : “La televisione pubblica è appiattita su quella commerciale e diffonde l’immagine di un mondo fasullo fatto più di… - sscnapoli : Il Presidente De Laurentiis e tutta la SSC Napoli esprimono profondo cordoglio per la scomparsa di Gianni Miná, gio… - PaoloCond : Senza parole per tanta grandezza. Gianni Minà, una leggenda #rip - FolgoreCEPAR : Gianni Minà: Mi hanno sempre attratto i personaggi contro corrente. Un grande ? Oggi lo avrebbero crocifisso. Riposa in pace grande Uomo. ??? - sportface2016 : #DeSiervo ricorda Gianni #Minà: 'Uno dei più grandi giornalisti televisivi di sempre. Un punto di riferimento' -