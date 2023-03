GFVip, Onestini eliminato, Nikita è la quinta finalista | La reazione dei VIP e l’annuncio di Signorini (Di martedì 28 marzo 2023) GFVip, Onestini è stato eliminato: il quinto finalista è: Nikita Pelizon. La reazione delle due opinioniste GFVip, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, ci sono state due eliminazioni e sono stati eletti due finalisti. In primis Andrea Maestrelli ha dovuta lasciare la Casa, mentre Edoardo Tavassi è riuscito a conquistare un posto in finale insieme a Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. A sorpresa il conduttore annuncia che in diretta per la semifinale è prevista a sorpresa un’eliminazione flash e la proclamazione del quinto finalista. Manca ufficialmente una settimana al gran finale che si terrà lunedì 3 aprile. Leggi anche –> Diretta Grande Fratello Vip: puntata di lunedì 27 marzo L’eliminato al ... Leggi su 361magazine (Di martedì 28 marzo 2023)è stato: il quintoè:Pelizon. Ladelle due opinioniste, nel corso della nuova puntata del Grande Fratello Vip, ci sono state due eliminazioni e sono stati eletti due finalisti. In primis Andrea Maestrelli ha dovuta lasciare la Casa, mentre Edoardo Tavassi è riuscito a conquistare un posto in finale insieme a Giaele De Donà, Micol Incorvaia e Oriana Marzoli. A sorpresa il conduttore annuncia che in diretta per la semifinale è prevista a sorpresa un’eliminazione flash e la proclamazione del quinto. Manca ufficialmente una settimana al gran finale che si terrà lunedì 3 aprile. Leggi anche –> Diretta Grande Fratello Vip: puntata di lunedì 27 marzo L’al ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : Questo incontro. ???? Il legame fortissimo tra Luca e Gianmarco Onestini. #GFVIP - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che il VIP che deve abbandonare immediatamente la Casa di #GFVIP è... LUCA ONESTINI! - GrandeFratello : Il televoto flash è ufficialmente aperto: scegli chi vuoi in Finale tra Alberto, Nikita e Onestini. #GFVIP - sonmireality : Le fan di Oriana che hanno voluto Onestini fuori ?per il bene di Oriana? sono la copia delle donnalisi che pensavan… - virnetta8 : RT @Caterina8818: Ma se la mamma di Oriana e il suo migliore amico non amano Onestini perché anche secondo loro aveva una brutta influenza… -

