GF Vip, Alberto svela retroscena su Onestini: «Hai fatto un casino»

Nel corso della notte appena trascorsa, Alberto De Pisis ha avuto un momento di cedimento. Il ragazzo, infatti, è stato la principale causa dell'eliminazione a sorpresa di Luca Onestini. Tutti credevano che il ragazzo avrebbe trascinato al televoto contro lui e Nikita Pelizon la bella Milena Miconi e non Luca. Se così avesse fatto, infatti, sarebbe potuto essere lui il quinto finalista, in quanto avrebbe preso i voti di tutti i fan degli spartani. In questo modo, invece, tali voti si sono divisi tra lui e Luca, finendo per far primeggiare Nikita e far uscire Onestini. Nella notte, dunque, Alberto ha fatto una confessione. Il ragazzo ha svelato cosa si sono detti lui e Luca mentre erano in auto per dirigersi in studio e apprendere l'esito del televoto.

