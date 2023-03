GF Vip 7, Nikita viene lasciata sola! Signorini: “Vergognoso” (Di martedì 28 marzo 2023) Durante la diretta del 27 marzo 2023 del Grande Fratello Vip 7, i concorrenti erano tutti in attesa di conoscere il quarto finalista, in quel momento, Nikita Pelizon ha ricevuto una sorpresa molto speciale: una dolce lettera da parte dei suoi genitori con cui aveva avuto un passato conflittuale. Nikita, che aveva lasciato casa a 16 anni a causa dei problemi con i suoi genitori, si è commossa leggendo le parole che le erano state dedicate. GF Vip 2023, la lettera per Nikita La lettera per la Pelizon era piena di affetto e sostegno per la concorrente, definendola una “stella che brilla di luce propria” e una donna con “tanti valori morali”. Nikita si è sentita molto emozionata e ha dichiarato che questa esperienza ha permesso a suo padre di conoscerla meglio dopo più di 10 anni di lontananza. La ragazza ha addirittura ... Leggi su anticipazionitv (Di martedì 28 marzo 2023) Durante la diretta del 27 marzo 2023 del Grande Fratello Vip 7, i concorrenti erano tutti in attesa di conoscere il quarto finalista, in quel momento,Pelizon ha ricevuto una sorpresa molto speciale: una dolce lettera da parte dei suoi genitori con cui aveva avuto un passato conflittuale., che aveva lasciato casa a 16 anni a causa dei problemi con i suoi genitori, si è commossa leggendo le parole che le erano state dedicate. GF Vip 2023, la lettera perLa lettera per la Pelizon era piena di affetto e sostegno per la concorrente, definendola una “stella che brilla di luce propria” e una donna con “tanti valori morali”.si è sentita molto emozionata e ha dichiarato che questa esperienza ha permesso a suo padre di conoscerla meglio dopo più di 10 anni di lontananza. La ragazza ha addirittura ...

