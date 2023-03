Gf Vip 7, Nikita Pelizon in lacrime per Luca Onestini: “È una persona che non vorrei perdere nella mia vita…” (Di martedì 28 marzo 2023) L’uscita di Luca Onestini a un passo dalla finale del Gf Vip 7 ha sconvolto Alberto De Pisis, ma anche Nikita Pelizon. La modella non ha mai nascosto di provare dei sentimenti per Luca che, però, non sono mai stati ricambiati. In particolare, inizialmente i due erano legati da un profondo legame di amicizia. Ma, una volta scoperto l’interesse di Nikita, Luca si è prontamente allontanato, arrivando a non avere più rapporti. Solo nelle ultime settimane, i due Vipponi si erano riavvicinati, mettendo da parte astio e rancore. E poi il colpo di scena ieri sera: due quattro televoti persi, Nikita è volata in finale e Luca è stato eliminato, mentre Alberto sta ancora combattendo per la finale con Milena Miconi. Oggi, in giardino, la ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 marzo 2023) L’uscita dia un passo dalla finale del Gf Vip 7 ha sconvolto Alberto De Pisis, ma anche. La modella non ha mai nascosto di provare dei sentimenti perche, però, non sono mai stati ricambiati. In particolare, inizialmente i due erano legati da un profondo legame di amicizia. Ma, una volta scoperto l’interesse disi è prontamente allontanato, arrivando a non avere più rapporti. Solo nelle ultime settimane, i due Vipponi si erano riavvicinati, mettendo da parte astio e rancore. E poi il colpo di scena ieri sera: due quattro televoti persi,è volata in finale eè stato eliminato, mentre Alberto sta ancora combattendo per la finale con Milena Miconi. Oggi, in giardino, la ...

