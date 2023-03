GF Vip 7 | le pillole velenose de La Velenosa – EPISODIO 44 | Grande Fratello Vip | meno uno alla fine!

Leggi su nonsolo.tv

(Di martedì 28 marzo 2023) Ragazzi io vedo finalmente la luce un fondo al tunnel, lunedì prossimo la più brutta edizione del GF Vip finirà!! Io tra concorrenti pessimi, fandom che mi insultano e parenti imbarazzanti sono allo stremo delle forze ormai. Ammetto però che le facce degli Spartani scioccati perché Nikita è diventata finalista, e in un solo colpo ha anche buttato fuori Onestini, mi hanno ripagata di sei mesi di tortura. Ragazzi ma quanto hanno rosicato? Ma poi non lo hanno neanche Mascherato, ma che giubilo ma che gaudio. Andando con ordine ringrazio Alberto per aver deciso di portare al televoto con lui e con Nikita proprio Onestini e poi il karma ha fatto il suo lavoro. Dopo mesi in cui le ha detto di tutto, alle spalle e non, dopo che il GF lo ha coperto non mostrando i video in cui palesemente la faceva credere a Nikita, il buon Onestini si è riunito al fratellino fuori dcasa. ...