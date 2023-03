Gf Vip 7, la mamma di Edoardo Tavassi difende Micol Incorvaia e lancia una stoccata ai Donnalisi, poi fa un appello al figlio: “Apri gli occhi!” (Di martedì 28 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda la semifinale del Gf Vip 7 e tra i tanti argomenti toccati c’è stato il botta e risposta avuto in settimana tra Nikita Pelizon e Micol Incorvaia. La modella aveva ipotizzato che il fastidio dell’Incorvaia nei confronti di Antonella fosse di natura estetica, versione immediatamente smentita dalla sorella di Clizia, la quale aveva prontamente affermato di sentirsi una “fi*a atomica” e non sentirsi quindi meno di nessuno. Il confronto è stato seguito in diretta anche dalla mamma di Edoardo Tavassi, Emanuela Fuin, la quale sui social ha preso le difese di Micol: Micol è stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza. E aggiungerei che accanto ... Leggi su isaechia (Di martedì 28 marzo 2023) Ieri sera è andata in onda la semifinale del Gf Vip 7 e tra i tanti argomenti toccati c’è stato il botta e risposta avuto in settimana tra Nikita Pelizon e. La modella aveva ipotizzato che il fastidio dell’nei confronti di Antonella fosse di natura estetica, versione immediatamente smentita dalla sorella di Clizia, la quale aveva prontamente affermato di sentirsi una “fi*a atomica” e non sentirsi quindi meno di nessuno. Il confronto è stato seguito in diretta anche dalladi, Emanuela Fuin, la quale sui social ha preso le difese diè stupenda e non ha nulla da invidiare a nessuno. E oltre alla bellezza ha dalla sua intelligenza, simpatia e dolcezza. E aggiungerei che accanto ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... IsaeChia : #GfVip 7, la mamma di Edoardo Tavassi difende Micol Incorvaia e lancia una stoccata ai Donnalisi,poi fa un appello… - Vip___era : RT @fans_orianama: E chiariamo una cosa. Io non voglio fuori Luca per via della coppia, lo voglio fuori per come ha manipolato Oriana. E l… - infoitcultura : Gf Vip, Antonella Fiordelisi chiede scusa: «Prendo le distanze da mia mamma. Mai stata bullizzata» - BrazzaleIvan : @GFVIP_Official mamma mia uno scandalo proprio… il peggior GF Vip mai visto… i peggiori sono in finale che vergogna???????? - Vip___era : RT @Sarasunn_: Vorrei dire al conduttore che io invece ho trovato poco rispettosa la scenetta pessima fatta da lui e dallo studio durante l… -