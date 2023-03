GF Vip 7 | i vipponi diventano Vip-Engers | il primo GENIALE trailer ufficiale

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... ulianco1 : La reazione dei Vipponi al trailer dei Vip-engers: - antoninadagost2 : @michiamanosanfi @GiuliaSalemi93 Caro grsnde fratello il prossimo anno i vipponi devono fare i vipponi il grande fr… - Piovegovernolad : “Questa cosa non deve uscire”. GF Vip 7, ansia tra i vipponi: hanno paura che Alfonso s...Altro... - andreastoolbox : Grande Fratello Vip 7: Nikita vola in finale e Signorini rimprovera i vipponi #Fratello #Grande #Vip #Nikita #7: ???… - Pall_Gonfiato : Continuano le vicissitudini dei nostri vipponi nella famosa casa del #GfVip -

GF, social arrabbiati: cosa è successo Dopo la puntata del GFdi lunedì, i vari concorrenti sono tornati a vivere normalmente all'interno della Casa. Ad un certo punto alcunisono ...Antonella è infatti tornata fuori dalla porta rossa per dire la sua ad alcuni deirimasti ancora in gioco, soprattutto a Micol Incorvaia , con cui si è consumato un acceso dibattito. Gf, ...'Sottolinea che la bottiglia sia solo per festeggiare Tavassi, che squallore' ha commentato un utente, davanti all'atteggiamento deiche farebbero di tutto per escludere Nikita. 'Brindate ...

Grande Fratello Vip 7: Nikita vola in finale e Signorini rimprovera i vipponi Vanity Fair Italia

L’ex concorrente del Grande Fratello Vip ha infatti iniziato a lanciare una serie di frecciatine ai Vipponi rimasti in casa. Proprio in questo momento il conduttore e giornalista non è riuscito a ...è andata in onda la semifinale del Grande Fratello Vip 7: una scelta di Alberto De Pisis ha "condannato" Luca Onestini ad abbandonare il programma ad un passo dalla finale. Poco dopo il verdetto del ...