Gf Vip 7 | dopo l’emozionante lettera dei genitori di Nikita Pelizon arriva la reazione di Matteo Diamante | “Conoscendo la situazione | questa per lei è…”

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 marzo 2023) Una semifinale dalle tante emozioni per. Oltre a essere stata eletta quinta finalista della settima edizione del Grande Fratello Vip, la modella triestina ha ricevuto una splendida sorpresa da parte dei, intervenuti nel corso della puntata attraverso un video messaggio molto intenso, quanto inaspettato per la Vippona. Le dolci parole della mamma che hanno commosso un po’ tutti: Ciao cucciola, meno due puntate alla fine del Gf Vip 7 la trasmissione tv alla quale testardamente hai deciso di partecipare nonostante tutti noi te l’avessimo sconsigliatola tua enorme voglia di libertà. Al telefono ricordo mi dicesti “vedrai, mi divertirò un sacco, porterò me stessa”. Tu sempre positiva, quante ne stai passando invece vero? Così ora70 nomination e 20 televoti è chiaro ...