“GF Vip 7” | Clizia Incorvaia non tace di fronte alla lite tra Antonella e Micol | cosa ha fatto

Leggi su tvzap

(Di martedì 28 marzo 2023) News Tv.non è rimasta in silenzio durante la puntata di ieri, lunedì 27 marzo 2023, del GF Vip, quando sua sorellahanno dato vita ad unaimbarazzante. La Fiordelisi ora è fuori dal programma ma ha voluto un confronto con, sua acerrima nemica all’interno della casa. La discussione si è presto trasformata in. Uno scontro cheha reso patetica e infantile eha infierito ancora di più in difesa della sorella. (Continua dopo le foto) Leggi anche: “GF Vip 7”, Edoardo Tavassi è il quarto finalista: la dedica commovente Leggi anche: Oriana Marzoli espulsa da un altro reality e la “collezione” di denunce: un video chiude la questione “GF ...