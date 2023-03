GF Vip 7 | Antonella Fiordelisi rosicona | la bordata di Signorini in diretta tv è da applausi Che figura!

(Di martedì 28 marzo 2023) Il 27 marzo 2023 è andata in onda su Canale 5 una nuovissima puntata del Grande Fratello Vip. Nel corso dellasi è saputo il nome del quarto finalista e inaspettatamente è stata scelta Nikita. Eliminati invece Onestini e Andrea Mastrelli. In studio invece tra gli eliminati presenti delle scorse puntate c’eraL'articolo proviene da KontroKultura.

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... GrandeFratello : L'eliminazione di Antonella ha ovviamente suscitato reazioni istantanee... ma ha cambiato totalmente gli equilibri… - GrandeFratello : Il pubblico ha deciso che la VIP che deve immediatamente abbandonare la Casa di #GFVIP è... ANTONELLA! - Tuttogossipnews : #GFvip , la mamma di #Tavassi è una furia contro #Antonella #gfvip7 #incorvassi - Pall_Gonfiato : #GFVip, volano stracci tra #AntonellaFiordelisi e #Micol: 'Edoardo ha chiuso ogni tipo di rapporto con gli Incorvai… - hopeangel365 : CLIZIA SICILIANAZZA DOC ?? #gfvip #nikita #donnalisi #gintonic #oriele #incorvassi #antonino #edoardo #micol… -

Alfonso Signorini , conduttore e padrone di casa del GF, è un personaggio noto per la sua sottile ironia e per il suo animo pacato e accondiscendente. ...stoccata di Alfonso Signorini ad...La rivalità traFiordelisi e Micol Incorvaia è stato uno degli argomenti più chiacchierati durante la settima edizione del ' Grande Fratello'. Le due vippone si sono scontrate praticamente da subito, ...Per molti l'eliminazione diFiordelisi dalla Casa del ' Grande Fratello' è dipesa quasi esclusivamente dalla sua famiglia. La madre ha infatti scritto una lettera , a pochi giorni dalla fatidica puntata, nei ...

"Grande Fratello Vip", Antonella Fiordelisi si scontra con Micol Incorvaia: "Io eliminata dai fan, non dagli hater" | La replica: "Imbarazzante" TGCOM

Quanto accaduto nel corso della puntata di ieri al Grande Fratello Vip 7, ha fatto molto discutere. Parliamo dello scontro avvenuto in passerella tra Antonella Fiordelisi e Micol Incorvaia. Un faccia ...GF Vip: la frecciatina della mamma di Tavassi La mamma di Tavassi, subito dopo il blocco dedicato al confronto tra Micol e Antonella Fiordelisi, ha tuonato: “Micol è stupenda e non ha nulla da ...