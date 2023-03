Gf Vip 7 | Antonella Fiordelisi | “Con Edoardo Donnamaria per la prima volta ho pensato di diventare mamma!” Poi svela cosa l’ha fatta rimanere particolarmente male

Leggi su isaechia

(Di martedì 28 marzo 2023)è stata ospite questo pomeriggio a CasaChi. Intervistata da Sophie Codegoni ha subito detto come sta adesso, unatornata alla vita di tutti i giorni: Fuori in due si sta benissimo, sicuramente meglio di dentro. Non abbiamo persone che danno fastidio, quindi benissimo. Siamo incollati da una settimana tra Roma e Milano, non ci siamo mai separati. E’ successo solo unache ci siamo detti: “No, ora stai tu con i tuoi amici e io con i miei”, dopo mezz’ora ci scriviamo “No, uniamoci perché non ce la facciamo a stare distanti!”. Ormai infattiedformano una coppia a tutti gli effetti e il loro amore sembra proseguire a gonfie vele anche lontano dalle telecamere del Gf Vip. I due infatti sembrerebbero addirittura ...