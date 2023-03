Germania, dopo tre giorni di vertice a oltranza c’è l’accordo tra i partiti che sostengono Scholz (Di martedì 28 marzo 2023) I partiti che sostengono il governo tedesco guidato da Olaf Scholz hanno trovato un accordo politico, chiudendo una trattativa a oltranza durata tre giorni e caratterizzata da un intenso dibattito sfociato nello scontro aperto. La leader dei Verdi Ricarda Lang ha reso noti i contenuti dell’intesa i una dichiarazione congiunta insieme al presidente dei socialisti dell’Spd, Lars Klingbeil, e a quello dei liberali dell’Fdp, Christian Lindner, che è anche ministro delle Finanze: il ricavato dell’aumento del cosiddetto “Maut”, il pedaggio autostradale, sarà reinvestito all’80% a rafforzare i binari della rete ferroviaria, con un investimento di circa 45 miliardi di euro entro il 2027. I leader della cosiddetta “coalizione-semaforo” (dai colori dei tre partiti, rosso, giallo e verde) hanno ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 28 marzo 2023) Icheil governo tedesco guidato da Olafhanno trovato un accordo politico, chiudendo una trattativa adurata tree caratterizzata da un intenso dibattito sfociato nello scontro aperto. La leader dei Verdi Ricarda Lang ha reso noti i contenuti dell’intesa i una dichiarazione congiunta insieme al presidente dei socialisti dell’Spd, Lars Klingbeil, e a quello dei liberali dell’Fdp, Christian Lindner, che è anche ministro delle Finanze: il ricavato dell’aumento del cosiddetto “Maut”, il pedaggio autostradale, sarà reinvestito all’80% a rafforzare i binari della rete ferroviaria, con un investimento di circa 45 miliardi di euro entro il 2027. I leader della cosiddetta “coalizione-semaforo” (dai colori dei tre, rosso, giallo e verde) hanno ...

