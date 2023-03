Germania-Belgio, Lukaku cerca conferme! La probabile – CdS (Di martedì 28 marzo 2023) Germania e Belgio si sfideranno questa sera in amichevole. In campo anche Romelu Lukaku, desideroso di bissare la grande partita disputata contro la Svezia IN CAMPO – Germania e Belgio si sfideranno questa sera in amichevole a Colonia. Domenico Tedesco, CT dei “Red Devils” non intende rinunciare a Lukaku, che ha deciso la partita di qualificazione contro la Svezia siglando una tripletta. L’attaccante dell’Inter, secondo il Corriere dello Sport, anche questa sera guiderà l’attacco nel tridente con Lukebakio e Trossard. In regia confermato De Bruyne, con la novità Onana a centrocampo. Fonte: Corriere dello Sport – Enzo Piergianni Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ... Leggi su inter-news (Di martedì 28 marzo 2023)si sfideranno questa sera in amichevole. In campo anche Romelu, desideroso di bissare la grande partita disputata contro la Svezia IN CAMPO –si sfideranno questa sera in amichevole a Colonia. Domenico Tedesco, CT dei “Red Devils” non intende rinunciare a, che ha deciso la partita di qualificazione contro la Svezia siglando una tripletta. L’attaccante dell’Inter, secondo il Corriere dello Sport, anche questa sera guiderà l’attacco nel tridente con Lukebakio e Trossard. In regia confermato De Bruyne, con la novità Onana a centrocampo. Fonte: Corriere dello Sport – Enzo Piergianni Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sandrogozi : Francia, Germania Ovest, Italia, Belgio, Olanda e Lussemburgo si riunirono il #25marzo 1957 per la firma del… - internewsit : Germania-Belgio, Lukaku cerca conferme! La probabile - CdS - - ilgattoromy1 : RT @pietrogranero: VI PREOCCUPANO LE ARMI NUCLEARI IN BIELORUSSIA? IN ITALIA CE LE AVETE MOLTO PIU' VICINO - Secondo l'organizzazione no-pr… - GianmarcoLotti : RT @fedemnss: Mancini dice che 15 giocatori su 20 della nazionale Svizzera sono oriundi, idem nel Belgio. Dice anche che Francia, Germania… - luxhomeitaliauk : RT @MarioFurore: Il #Salariominimo dove c’è funziona. Non lo dice il #MoVimento5Stelle, lo dicono i dati. In Germania, Francia, Olanda, Bel… -