Genoa-Frosinone, si è riaperta la lotta al primato (Di martedì 28 marzo 2023) Gilardino con il suo Genoa sta correndo verso la A, ora vede anche il primato visto che il Frosinone sembra abbia rallentato. Soltanto sei punti di distacca tra le due squadre con i liguri al momento più in palla rispetto alla formazione di Grosso. Ora dopo la sosta ci sarà da capire come torneranno in campo le squadre, ma i sogni di rimonta dei rossoblù sono partiti e poi si dovrà giocare ancora lo scontro diretto. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.

