Gemma Galgani dopo la notte andata a male con Silvio Venturato | Avenvo anche acquistato

(Di martedì 28 marzo 2023)rilascia un'intervista sul magazine del programma in cui dichiara per filo e per segno come si stava preparando alladi passione conLa puntata di Uomini e Donne ha scatenato il caos in studio. Basti pensare che Tina Cipollari, ha dovuto chiedere l'aiuto da casa comunicando con la telecamera tramite dei cartelli visto che, Maria e il fonico hanno deciso di chiuderle il microfono. Una puntata difficilissima da gestire per la De Filippi che ha confessato che, in tanti anni di carriera nel mondo della televisione, non ha mia fatto fatica a trovare le parole per poter raccontare cosa è successo tranella famosain cui i due dovevano ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... fraversion : ancora 'effetto Gemma Galgani' ieri a Uomini e Donne: 3 milioni di spettatori con il 28.9% di share. Numeri che nem… - bimbodillil : RT @opinionistapp: no vabbè Annalisa ha annunciato anche il remix di mon amour ft gemma galgani potrei piangere - vincenzostar : RT @opinionistapp: no vabbè Annalisa ha annunciato anche il remix di mon amour ft gemma galgani potrei piangere - NIKO__Z : RT @opinionistapp: no vabbè Annalisa ha annunciato anche il remix di mon amour ft gemma galgani potrei piangere - xbastisolotu : RT @opinionistapp: no vabbè Annalisa ha annunciato anche il remix di mon amour ft gemma galgani potrei piangere -

Silvio Venturato è il cavaliere che ha provato a far conquistarea Uomini e Donne. Scopriamo cosa c'è da sapere su di lui. Silvio Venturato è noto al pubblico televisivo in quanto cavaliere di Uomini e Donne, dove è approdato per tentare di ...Una decisione che era nell'aria per il cavaliere del trono over, da molto tempo spazientito dall'atteggiamento "attendista" di(a sua volta imbarazzata dalle avances troppo focose del ...Nella puntata di oggi si tornerà a parlare anche die Silvio. Dopo la notte di passione sfumata la dama scoppierà in lacrime e lascerà lo studio.

Gemma Galgani non fa sesso con Silvio, Tina Cipollari sbotta: «Sei falsa». Il web si scatena: «Orrore totale» leggo.it

Tina Cipollari è stata bersagliata dalle critiche degli haters per via del comportamento da lei avuto a Uomini e Donne nei confronti dell’acerrima rivale Gemma Galgani. Tina Cipollari contro Gemma ...Le anticipazioni di Uomini e Donne, programma in onda su Canale 5 e condotto da Maria De Filippi, rivelano al pubblico numerosi colpi di scena. Nelle puntate della settimana passata ad essere… Leggi ...