Gelato fai da te | 1 solo ingrediente | senza grassi né lattosio!

Un solo ingrediente, senza gelatiera, questo Gelato fai da te è la ricetta che vi rivoluzionerà la vita. Ideale per gli intolleranti al lattosio, non contiene addensanti, è naturale al 100%, non ha grassi né zuccheri aggiunti se non quelli della frutta. Eppure, ve lo assicuriamo per esperienza, è una meraviglia! Cremoso quanto basta per renderlo irresistibile a grandi e piccini, può essere assaporato tale e quale o impreziosito da golosi top al caramello, al cioccolato, oppure ancora arricchito con granella di nocciole. Il segreto per una preparazione così consiste nell'unico ingrediente al mondo in grado di garantire la riuscita perfetta: la banana. Ma attenzione a sceglierla correttamente. Per raggiungere la densità giusta, servono frutti molto maturi e un po' di ...

