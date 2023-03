GdS – Mercato Inter, ecco perché piace Inigo Martinez (Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-27 20:45:58 Arrivano conferme dalla GdS: Il centrale basco in scadenza a giungo è corteggiato anche dal Barcellona. Simbolo della Real Sociedad, nel 2018 sfidò un Intero popolo passando agli acerrimi rivali dell’Athletic Guardandosi attorno in cerca del sostituto di Skriniar, l’Inter ha messo gli occhi su Inigo Martinez per una serie di ragioni ben precise. Il fatto che il contratto dello spagnolo scada a giugno è senz’altro un dettaglio che non va trascurato, al contrario. Ma il 31enne centrale di Ondarroa piace logicamente anche per questioni tattiche, tecniche e caratteriali. Il curriculum e la storia di Martinez parlano da sé, descrivendo i contorni perfetti del profilo che tanto farebbe comodo alla prossima difesa nerazzurra. Pur essendo mancino naturale, l’attuale ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-27 20:45:58 Arrivano conferme dalla GdS: Il centrale basco in scadenza a giungo è corteggiato anche dal Barcellona. Simbolo della Real Sociedad, nel 2018 sfidò uno popolo passando agli acerrimi rivali dell’Athletic Guardandosi attorno in cerca del sostituto di Skriniar, l’ha messo gli occhi super una serie di ragioni ben precise. Il fatto che il contratto dello spagnolo scada a giugno è senz’altro un dettaglio che non va trascurato, al contrario. Ma il 31enne centrale di Ondarroalogicamente anche per questioni tattiche, tecniche e caratteriali. Il curriculum e la storia diparlano da sé, descrivendo i contorni perfetti del profilo che tanto farebbe comodo alla prossima difesa nerazzurra. Pur essendo mancino naturale, l’attuale ...

