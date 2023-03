GdS – Inter su Retegui: a Malta-Italia presente Baccin, l’incrocio col padre (Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-27 11:44:53 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: L’uomo mercato nerazzurro sugli spalti: Mateo ha segnato per il secondo match di fila, la stima per il giocatore è nota, l’obiettivo è portarlo a Milano Gli occhi dell’Inter non si staccano da Mateo Retegui. Ieri l’attaccante del Tigre ha trovato il secondo gol con la Nazionale in altrettante presenze e lo ha fatto a Malta sotto gli occhi di Dario Baccin, braccio destro di Giuseppe Marotta e già da tempo sulle tracce dell’oriundo che si sta facendo conoscere ai tifosi Italiani dopo 23 anni di esclusività per il panorama argentino. Allo stadio nazionale Ta’ Qali, sempre sugli spalti, era presente anche il padre del giocatore, Carlos. Ci conosciamo? — ... Leggi su justcalcio (Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-27 11:44:53 Riportiamo di seguito quanto pubblicato poco fa dalla Gazzetta dello Sport: L’uomo mercato nerazzurro sugli spalti: Mateo ha segnato per il secondo match di fila, la stima per il giocatore è nota, l’obiettivo è portarlo a Milano Gli occhi dell’non si staccano da Mateo. Ieri l’attaccante del Tigre ha trovato il secondo gol con la Nazionale in altrettante presenze e lo ha fatto asotto gli occhi di Dario, braccio destro di Giuseppe Marotta e già da tempo sulle tracce dell’oriundo che si sta facendo conoscere ai tifosini dopo 23 anni di esclusività per il panorama argentino. Allo stadio nazionale Ta’ Qali, sempre sugli spalti, eraanche ildel giocatore, Carlos. Ci conosciamo? — ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... infoitsport : GdS - D'Ambrosio squalificato per due turni, l'Inter non ci sta e farà ricorso - Cucciolina96251 : RT @GiuliaLoglisci_: ?? Lo strappo tra #Conte e l'#Inter è stato violento. In pochi hanno rimpianto un addio vissuto come una liberazione:… - Cucciolina96251 : RT @GiuliaLoglisci_: ?? Roberto de Zerbi e Thiago Motta sono le opzioni preferite dall’#Inter per sostituire Simone #Inzaghi, qualora dovess… - pieroausilio98 : RT @it_inter: Lo strappo tra #Conte e l'Inter è stato violento, in pochi hanno rimpianto un addio vissuto come una liberazione, i rapporti… - 10Innamorato : RT @GiuliaLoglisci_: ????Stefan #deVrij dice sì al rinnovo con l’#Inter: ha fatto sapere alla dirigenza che vuole restare. Biennale a circa… -