Gazzetta – Retegui, la storia: alle origini tra Burdisso e Veron, il nonno e l'hockey (Di martedì 28 marzo 2023) 2023-03-28 10:02:11 Arrivano conferme dalla Gazzetta: Le radici del bomber oriundo affondano in Sicilia e si diramano fino alla mamma campionessa del mondo juniores e al papà allenatore medaglia d'oro a Rio 2016. E tra gli amici di famiglia c'è anche un certo Tevez… Angelino, poco più che bimbo, prima di attraversare l'Oceano per sfuggire alle durezze del Dopoguerra, viveva attorno a quella stradina misteriosa. A "Vaneddra di l'incantisimi", la chiamano ancora a Canicattì, nell'Agrigentino: il vicolo degli incantesimi, pieno centro, dove secondo la leggenda di notte svolazzano gli spiriti a spaventare i viandanti. In fondo, Mateo Retegui è arrivato qua come uno di quei fantasmi di cui raccontava Angelo, bisnonno materno: nessuno se l'aspettava, nessuno ci credeva, ma il goleador esiste davvero.

